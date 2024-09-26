Двух москвичей отправили в колонию по делу о нападении на подростков

Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговоры против двух жителей столицы, которые напали на группу несовершеннолетних во дворе одного из домов на Базовской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главка столичного СК.
Суд установил, что 19 ноября 2023 года фигуранты подошли к группе несовершеннолетних во дворе дома, заставили встать на колени и извиниться за свои игры. При этом один из фигурантов в руках держал палку, которой несколько раз ударил одного из мальчиков.
Суд назначил одному мужчине три года и шесть месяцев лишения свободы, а другому — четыре года и четыре месяца лишения свободы. Оба осужденных отбудут наказание в исправительной колонии общего режима.