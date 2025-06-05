Двух человек из Читы арестовали за переделку огнестрельного оружия

В Чите правоохранительные органы задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной переделке огнестрельного оружия. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники занимались переделкой охолощенных карабинов, винтовок и автоматов Калашникова для стрельбы боевыми патронами с последующей их продажей. Об этом написал сайт aif.ru.
Во время оперативных мероприятий изъято более 20 единиц оружия, тысячи патронов, а также несколько единиц холодного и гладкоствольного оружия. Проведено свыше 20 обысков по местам проживания задержанных и их клиентов.
В рамках расследования назначено 59 судебных баллистических и взрывотехнических экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот оружия.
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