Двух человек из Читы арестовали за переделку огнестрельного оружия

В Чите правоохранительные органы задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной переделке огнестрельного оружия. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники занимались переделкой охолощенных карабинов, винтовок и автоматов Калашникова для стрельбы боевыми патронами с последующей их продажей. Об этом написал сайт aif.ru .

Во время оперативных мероприятий изъято более 20 единиц оружия, тысячи патронов, а также несколько единиц холодного и гладкоствольного оружия. Проведено свыше 20 обысков по местам проживания задержанных и их клиентов.

В рамках расследования назначено 59 судебных баллистических и взрывотехнических экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот оружия.