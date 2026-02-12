Двоих мужчин задержали по подозрению в поджоге квартиры в Петербурге

В Северной столице правоохранительные органы проводят проверку по факту поджога квартиры в одном из домов на набережной Обводного канала. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По предварительным данным, двое мужчин пытались попасть в квартиру своего знакомого. Предполагается, что поджогом они хотели выманить приятеля.
Задержанных привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте