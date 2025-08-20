Двоих мужчин задержали по делу о незаконном вылове 500 стерлядей в ХМАО
Правоохранители задержали в Нижневартовске (ХМАО) двух мужчин, подозреваемых в браконьерстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружную полицию.
Стражи порядка остановили на берегу Оби две иномарки, в которых обнаружили пять осетров и более 500 особей стерляди, занесенных в Красную книгу. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
