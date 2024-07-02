Двое жителей Пензы предстанут перед судом за хранение и распространение наркотиков
В Пензе правоохранители задержали двоих молодых людей по подозрению в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
У 27-летнего и 23-летнего пензенцев стражи порядка обнаружили 53 свертка с наркотиком. Молодые люди признались, что хотели продавать запрещенные вещества в городе.
Заведено уголовное дело. Пензенцам может грозить до 15 лет тюрьмы.
Участники «Активного долголетия» из Химок выступили на фестивале танцев
Около 12 тысяч дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья за неделю
Свыше 150 медалистов наградили на выпускном балу в Воскресенске
Подозреваемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве арестовали
Джаз и театр под открытым небом. Каким будет событийный туризм в Подмосковье этим летом
Педагогов Подмосковья пригласили на образовательный курс по учебному туризму
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте