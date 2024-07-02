Двое жителей Пензы предстанут перед судом за хранение и распространение наркотиков

В Пензе правоохранители задержали двоих молодых людей по подозрению в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

У 27-летнего и 23-летнего пензенцев стражи порядка обнаружили 53 свертка с наркотиком. Молодые люди признались, что хотели продавать запрещенные вещества в городе.

Заведено уголовное дело. Пензенцам может грозить до 15 лет тюрьмы.