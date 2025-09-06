Двое пьяных мужчин подверглись нападению незнакомца на детской площадке в Петербурге

Два человека пострадали при нападении незнакомца на Красногорской улице в Красном Селе. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, двое мужчин 27 лет и 41 года распивали спиртное на территории детской площадки, когда к ним подошла компания молодых людей. Между сторонами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из пришедших достал нож и ударил оппонентов.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.