Двое мужчин жестоко избили жителя Пермского края и бросили его умирать в сугробе

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 35-летнего жителя Зюкайки. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Следователи предварительно установили, что фигуранты в возрасте 19 и 23-х лет на почве конфликта до смерти забили свою жертву и скрылись с места преступления. Бездыханное тело мужчины позже обнаружили в сугробе.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.