Двое мужчин пострадали при нападении вооруженного ножом знакомого в Петербурге
Правоохранители задержали в Петербурге мужчину 1989 года рождения по подозрению в покушении на убийство двоих знакомых. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на СУ СК РФ по городу.
Преступление было совершено в квартире на Краснопутиловской улице. В ходе конфликта подозреваемый нанес одному из потерпевших удар ножом в живот, а второму — в область верхних конечностей.
Потребовалась медицинская помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело.
