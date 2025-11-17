Двое мужчин пострадали при нападении вооруженного ножом знакомого в Петербурге

Правоохранители задержали в Петербурге мужчину 1989 года рождения по подозрению в покушении на убийство двоих знакомых. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на СУ СК РФ по городу.

Преступление было совершено в квартире на Краснопутиловской улице. В ходе конфликта подозреваемый нанес одному из потерпевших удар ножом в живот, а второму — в область верхних конечностей.

Потребовалась медицинская помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело.

