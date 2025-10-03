Двое мигрантов проломили прохожему челюсти молотком из-за 15 тысяч рублей в Петербурге

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга задержала двух мигрантов, которые подозреваются в избиении прохожего молотком. Злоумышленники сломали потерпевшему челюсть из-за 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, в полицию обратился 31-летний житель Татарстана. Он заявил, что накануне трое неизвестных напали на него во дворе дома № 67 на набережной реки Фонтанки. Прибывшие на место полицейские выяснили, что нападавшие избили потерпевшего молотком, а затем заставили перевести им 15 тысяч рублей на банковский счет.

Пострадавшего с переломом челюсти доставили в больницу. Стражи порядка задержали двух подозреваемых в возрасте 25 и 18 лет. Расследование уголовного дела продолжается.