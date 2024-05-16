Двое латвийцев устроили нарколабораторию в гараже в Новосибирске | 360°

16 мая 2024, 13:25
Двое латвийцев устроили нарколабораторию в гараже в Новосибирске
В Новосибирске задержали двух молодых людей из Латвии, которые организовали в одном из гаражей города лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УФСБ региона.
При обыске в гараже нашли более 10 килограммов уже готового наркотика. Кроме того, там хранилось еще свыше 1,2 тонны различных реактивов, необходимых для производства запрещенных веществ, а также специальное оборудование.
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Отмечается, что задержанным 21 и 24 года. Один из них живет в России по поддельным документам, другой — въехал по туристической визе.
Преступления
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