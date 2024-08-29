Два нижегородца лишились 4 млн рублей из-за действий лжесотрудников мобильных операторов

В Нижегородской области жители Автозавода и Балахны лишились в общей сумме четырех миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники использовали схему обмана «Срок действия вашей сим-карты скоро закончится». Мужчинам позвонил якобы сотрудник сотовой связи и предложил продлить договор оказания услуг. Их убедили в необходимости взять кредит и перевести полученные деньги на продиктованные реквизиты.

Первый мужчина перевел мошенникам три миллиона рублей, а второй лишился почти 800 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

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