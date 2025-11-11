Директора стройкомпании в Ижевске задержали по подозрению в хищении 1,5 млн рублей

В Ижевске правоохранители задержали 36-летнего руководителя строительной компании по подозрению в мошенничестве. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, с октября 2023 года по март 2024 года мужчина получал предоплату за отопительное оборудование и строительные работы, однако свои обязательства не выполнял. Об этом написал Izhlife.