Директора стройкомпании в Ижевске задержали по подозрению в хищении 1,5 млн рублей

В Ижевске правоохранители задержали 36-летнего руководителя строительной компании по подозрению в мошенничестве. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, с октября 2023 года по март 2024 года мужчина получал предоплату за отопительное оборудование и строительные работы, однако свои обязательства не выполнял. Об этом написал Izhlife.
Было установлено девять пострадавших, общий ущерб от действий подозреваемого составил более 1,5 млн рублей. В связи с этим возбуждены уголовные дела, а в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства дела.
