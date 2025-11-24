Девушку с партией наркотиков задержали в ЯНАО

В Ноябрьске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Инцидент произошел 13 ноября 2025 года, когда девушка пыталась сбыть наркотики через интернет-сервис, написало Ura.ru .

При осмотре у нее было обнаружено шесть свертков с белым порошкообразным веществом, предположительно наркотическим средством. В ходе дальнейших поисков были найдены еще три свертка, обмотанные изолентой, и при обыске по месту жительства — еще 40 свертков с тем же веществом.

Эксперты установили, что общее количество изъятого вещества составляет более 121 грамма мефедрона, что классифицируется как крупный размер. Таким образом, девушка была задержана по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.