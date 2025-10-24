Девушку приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество против пенсионеров в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд приговорил девушку к пяти годам лишения свободы за мошенничество против пенсионеров. Уроженка Краснодарского края признана виновной в участии в преступной схеме, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

20-летняя подсудимая работала в составе группы, которая обманывала пожилых людей. В ноябре 2023 года сообщники звонили пенсионерам и, выдавая себя за сотрудников банковской безопасности, убеждали передать деньги для «защиты счетов».

Девушка выступала в роли курьера и забирала деньги у обманутых пенсионеров. Ее добычей стали более 1,8 миллиона рублей. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о возмещении ущерба. Все украденные средства будут возвращены потерпевшим.