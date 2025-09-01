Девушка стала фигуранткой дела о мошенничестве за присвоение свыше полумиллиона рублей из бюджета Удмуртии

Правоохранители задержали 22-летнюю жительницу села Шаркан по подозрению в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртии.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемая, воспользовавшись правом на получение социальных выплат в рамках нацпроекта «Демография», оформила целевой заем на покупку земельного участка и строительство дома в Воткинском районе. Фонд пенсионного и социального страхования погасил долг, однако женщина потратила деньги не на улучшение жилищных условий, а на личные нужды.

Федеральному бюджету был причинен ущерб в размере более 520 тысяч рублей. Задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.