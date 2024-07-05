Дело о теракте возбудили после атаки дрона ВСУ на дом в Приморско-Ахтарске

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело о теракте возбудили после атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Дрон противника частично разрушил один из жилых домов. В результате пострадали шестеро жильцов. Двое из них дети. Всех доставили в больницу. Но жизнь шестилетней девочки врачам спасти не удалось.

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять все меры, чтобы установить личности украинских военнослужащих, которые отдавали и исполняли преступные приказы по атаке гражданских объектов, добавила Петренко, подчеркнув, что их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Утром 5 июля в Минобороны заявили об уничтожении минувшей ночью 14 беспилотников в Краснодарском крае. Еще 10 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью и 26 — над Запорожской областью.

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