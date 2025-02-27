Дело о краже электроинструментов на 70 тысяч рублей раскрыли в Петербурге

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о хищении электроинструментов в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на Тихорецком проспекте, сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, 26 ноября 2023 года злоумышленники выбили дверь магазина и похитили электроинструменты. Затем они продали похищенное за 10 тысяч рублей и потратили вырученные деньги на личные нужды.
Среди украденных товаров — пила, аккумуляторный и ручной шуруповерты, два перфоратора, строительный фен, три шлифовальные машины и лобзик. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Выборгский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
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