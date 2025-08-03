Дело о хищении 2,9 млн рублей при получении жилищных субсидий возбудили в Ленобласти

Следователи Всеволожского района Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в мошенничестве при получении жилищных субсидий в особо крупном размере. Об этом сайту gazeta.spb сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным ведомства, 36-летний фигурант незаконно получил государственный жилищный сертификат на сумму более 2,9 миллиона рублей. Для этого он использовал сфальсифицированные документы, не имея законных оснований.

Сейчас следственные органы проводят комплекс мероприятий для выяснения всех деталей случившегося и выявления обстоятельств, способствовавших преступлению. Одной из главных задач является возмещение ущерба государству.