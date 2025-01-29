Дело хирурга, покалечившего жену раввина Бороды, передадут в суд

Расследование дела против пластического хирурга Катерины Лонской, покалечившей жену президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, завершилось, материалы передадут в суд. Об этом сообщил 360.ru адвокат пострадавшей Андрей Алешкин.

«Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавил он.

Лонскую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок до года или ее ограничение до четырех лет.

Другой адвокат Бороды — Александр Добровинский — подписал итоговый документ.

Пострадавшая ослепла после неудачной блефаропластики, которую ей провела Лонская. Впоследствии зарубежный врач смог восстановить ей зрение только на одном глазу, и то на 30%. При этом сама хирург не признала вину и не раскаялась в содеянном.