Деятельность сети подпольных игорных клубов пресекли в Петербурге

Сотрудники петербургской полиции задержали восемь человек по подозрению в организации сети подпольных игорных заведений. Семь нелегальных клубов работали в квартирах на территории четырех районов Северной столицы, пишет сайт Neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации правоохранителей, общий доход этих заведений превышал 2,1 миллиарда рублей. Среди задержанных — двое предполагаемых организаторов, управляющие и технические специалисты.

Следователи предварительно установили, что владельцы бизнеса получали около 25 миллионов рублей ежемесячно на протяжении четырех лет. Эти деньги шли на аренду квартир и зарплату персоналу, услугами пользовались только «проверенные» клиенты.

Полицейские изъяли более ста компьютеров, банковские карты и порядка 1,5 миллиона рублей наличными.