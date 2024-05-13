Челябинский экс-губернатор подал в суд на Малахова после шоу о деле «Макфы» | 360°

Криминал 13 мая 2024, 22:03 Челябинский экс-губернатор подал в суд на Малахова после шоу о деле «Макфы» Экс-губернатор Юревич из Челябинска требует 100 млн руб. у Малахова и «России 1» РИА «Новости»

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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск в суд о защите чести, деловой репутации и достоинства на 100 миллионов рублей к авторам передачи «Малахов». Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Трунов, его слова передало Ura.ru.

«Для нас удивительно, что на федеральном канале звучат утверждения, что совершен какой-то целый букет преступлений. При этом известно, что до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу», — заявил он.

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Речь идет о сюжете, вышедшем в эфир в середине апреля, когда Центральный районный суд стал рассматривать иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства АО «Макфа» и других активов семей Михаила Юревича и экс-депутата ГД РФ Вадима Белоусова. Программу посвятили бывшему губернатору и его бизнесу.

Как заявили адвокаты, в рамках шоу распространили сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена. Иск направили в Пресненский районный суд Москвы. Одними из ответчиков стали телеканал «Россия 1» и телеведущий Андрей Малахов.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска не удовлетворил иск о передаче дела «Макфы» в арбитражный суд. Как отмечал представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов, арест активов на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры РФ можно назвать «творчеством судебного пристава».