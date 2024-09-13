Бывший первый зампред правительства Подмосковья стал фигурантом дела о взятке

Покинувшего пост первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна задержали по уголовному делу о взятке, сообщил РБК со ссылкой на источники. В отставку чиновник ушел в начале сентября этого года, проработав на посту менее пяти месяцев.

На своем посту Бронштейн отвечал за образование, культуру и спорт, а также благоустройство территорий. На пост первого заместителя председателя правительства перешел с поста министра образования Подмосковья, где работал с 2021 года.

В минувший четверг, 12 сентября, следователи задержали и предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину.

По версии следствия, на посту главы Талдомского городского округа он передал права на муниципальные котельные частной компании, а также погасил долги перед ресурсоснабжающими организациями за счет окружного бюджета. Общая сумма ущерба составила 44 миллиона рублей.

Тверской суд Москвы отправил Юдина в следственный изолятор. Также под стражу взяли предполагаемую подельницу главы округа.