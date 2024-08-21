Бывшего заместителя министра обороны оставили под стражей

Суд отклонил апелляцию на арест экс-замминистра обороны Булгакова

Фото: РИА «Новости»

Московский городской суд оставил в силе постановление нижестоящей инстанции об аресте бывшего заместителя министра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Апелляционную жалобу отклонили.

Генерал занимал должность замминистра с 2008 по 2022 годы. Его задержали 26 июля, обвинив в растрате при поставке девяти миллионов армейских пайков по завышенной цене. Он не признал вину, но согласился сотрудничать со следствием.

Позже бывшему заместителю министра предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о заключении контракта с подконтрольной генералу компанией на обследование систем освещения, которое провели по значительно завышенной цене. Эту сделку, как предполагает следствие, Булгаков заключил уже после увольнения.

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