Бывшего главного нарколога России отправили в колонию на 7 лет

В Москве вынесли приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о мошенничестве. Он получил семь лет колонии общего режима, сообщила прокуратура столицы.
Помимо этого, подсудимому назначили штраф на 850 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.
Приговор Брюну вынесли в Кузьминском районном суде. Причем наказание оказалось более мягким, чем просила сторона гособвинения, настаивавшая на том, чтобы бывшего главного нарколога посадили на восемь лет.
Брюна и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева задержали в августе 2022 года. Оба обвинялись в мошенничестве. В деле также был третий фигурант — экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.
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