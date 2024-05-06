Бывшего главкома ВСУ Руслана Хомчака объявили в розыск в России | 360°

06 мая 2024, 12:17
Бывшего главкома ВСУ Руслана Хомчака объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака
МВД России объявило в розыск бывшего главкома ВСУ Руслана Хомчака. Информацию разместили в базе данных ведомства.
«Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — указали на сайте МВД России.
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В ведомстве не уточнили, по какой именно статье его объявили в розыск. Хомчак занимал должность главкома украинской армии с марта 2020 по июль 2021 года.
Летом прошлого года Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение. В СК уточнили, что в результате преступных действий бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины погибли и пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.
Также МВД России объявило в розыск экс министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*. Глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что он является одним из фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.
*Внесен в России в реестр террористов и экстремистов.
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