Бывшая соцработница украла у пенсионерки 640 тысяч рублей в Якутии

Суд Амгинского района Якутии огласил приговор бывшей работнице социальных служб, которая похитила деньги у 87-летней женщины. Детали преступления сообщил сайт kp.ru.
По опубликованной информации, в общей сложности злоумышленница украла 640 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки. Для похищения денег обвиняемая использовала мобильное приложение, добавил сайт sibdepo.
Женщина полностью признала свою вину и возместила потерпевшей весь ущерб. Суд приговорил фигурантку дела к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
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