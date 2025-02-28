Бывшая соцработница украла у пенсионерки 640 тысяч рублей в Якутии

Суд Амгинского района Якутии огласил приговор бывшей работнице социальных служб, которая похитила деньги у 87-летней женщины. Детали преступления сообщил сайт kp.ru .

По опубликованной информации, в общей сложности злоумышленница украла 640 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки. Для похищения денег обвиняемая использовала мобильное приложение, добавил сайт sibdepo.

Женщина полностью признала свою вину и возместила потерпевшей весь ущерб. Суд приговорил фигурантку дела к штрафу в размере 100 тысяч рублей.