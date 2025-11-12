Бухгалтер из ХМАО предстанет перед судом за кражу 7 млн рублей у фирмы

В Нефтеюганске (ХМАО) бухгалтер одной из местных фирм стала фигуранткой уголовного дела за кражу денег из сейфа на работе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции Югры.

По информации следствия, в период с 2022 по 2024 год женщина, работая бухгалтером-кассиром, регулярно похищала деньги из сейфа, находящегося в ее рабочем кабинете. Общая сумма присвоенных средств составила почти семь миллионов рублей.

Обнаружили кражу во время внеплановой инвентаризации. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.