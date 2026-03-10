Бухгалтер базы отдыха в Нижегородской области предстанет перед судом за хищение почти 7 млн рублей

В Лыскове перед судом предстанет 46-летняя бухгалтер базы отдыха, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В феврале 2025 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что она вносила в документы ложные сведения и переводила деньги, предназначенные другим сотрудникам, на свой банковский счет. За период с 2021 по 2024 год злоумышленница похитила почти 6,9 миллиона рублей.

Материалы дела уже направлены в суд. За хищение средств обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.