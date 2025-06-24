Более 40 человек предстанут перед судом за мошенничество при страховых выплатах в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 46 человек обвиняют в мошенничестве с выплатами по страховке. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, 40 из них обвиняют в страховом мошенничестве, а еще шесть — в участии в организованном преступном сообществе и в мошенничестве в сфере страхования в Нижегородской области, написало ИА «Время Н» .

Сообщается, что с 2020 по 2022 год подозреваемые инсценировали 45 ДТП в Нижнем Новгороде. Для этого они покупали автомобили премиум-класса и находили для них номинальных владельцев. Затем соучастники организовывали фиктивные аварии и подавали документы в страховые компании. В результате им было выплачено более 12 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба следователь СК наложил арест на имущество и расчетные счета обвиняемых на общую сумму более трех миллионов рублей.