Бойцы Росгвардии задержали находящегося в розыске угонщика машины в Ленобласти

Сотрудники Росгвардии задержали на территории Зеленогорска 20-летнего молодого человека, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства по Ленинградской области.
По данным правоохранителей, 20 апреля камеры видеонаблюдения, расположенные на жилом доме по проспекту Ленина, распознали лицо злоумышленника, который находился в розыске. В марте этого года мужчина угнал машину жителя поселка Рощино.
Фигуранта уголовного дела задержали рядом со зданием и доставили в 81-й отдел полиции. Сейчас стражи порядка проводят необходимые следственные мероприятия.
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