Блогера Сюткина арестовали по делу о фейках об армии

Ведущего блога об истории русской кухни Павла Сюткина по решению суда арестовали на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сюткина Павла Павловича», — говорится в сообщении.

Блогера обвинили в публичном распространении ложной информации о действиях российской армии. В СИЗО он пробудет два месяца.

По данным следствия, Сюткин выложил в своих соцсетях ложную информацию о действиях ВС России на Украине. Недостоверность сообщения подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза.

В конце сентября блогера Максима Каца* объявили в розыск по линии Интерпола. Его заочно осудили на восемь лет в России за распространение фейков. Свою вину он не признал.

*Признан в России иностранным агентом.