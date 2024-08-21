Блогера Сидоропуло арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил под стражу блогера Андрея Сидоропуло. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. На судебном судебном заседании блогер возражал против заявленного ходатайства. Свою вину он признал частично.

По данным «Известий», Сидоропуло арестовали на два месяца — до 19 октября. Столичная прокуратура накануне сообщила о задержании блогера. Он проводил платные онлайн-курсы «по арбитражу трафика» и гарантировал, что после обучения можно легко зарабатывать. От действий блогера пострадали около 40 человек.

Московский городской суд 21 августа оставил в силе постановление об аресте экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого растрате и мошенничестве. Генерал не признал вину, но согласился сотрудничать со следствием.