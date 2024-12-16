Бизнесмену из Пермского края вынесут приговор за незаконную вырубку 245 деревьев

В Пермском крае пройдет суд над предпринимателем из Красновишерска, который обвиняется в незаконной вырубке 245 деревьев. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Случай произошел еще весной 2023 года. Бизнесмен приказал рабочим спилить деревья на определенном участке леса. Он убедил своих сотрудников, что имеет разрешительные документы на вырубку. Ущерб от действий предпринимателя составил 3,2 миллиона рублей.

Теперь пермяку грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до семи лет.