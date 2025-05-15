Бизнесмен из Нижнего Новгорода предстанет перед судом за хищение более 80 млн рублей

В Нижнем Новгороде будут судить местного жителя, который обвиняется в хищении более 80 миллионов рублей у банков. Об этом сайт pravda-nn.ru проинформировала пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, фигурант уголовного дела, используя свое служебное положение, получил крупный кредит в одном из банков — 40 миллионов рублей. Деньги были нужны якобы для краткосрочного займа, но возвращать их обвиняемый не планировал.

Следствие выяснило, что полученные средства предприниматель использовал не по назначению: часть отправил на погашение долгов своей фирмы, а остальные деньги перевел на счета в другом банке. При этом он оставлял на счету небольшие суммы, создавая иллюзию погашения задолженности перед кредитором.

Чтобы избежать взыскания имущества, обвиняемый заранее переоформил активы предприятия на подставных лиц, сделав компанию формально неплатежеспособной.

Затем мужчина обратился в другой банк за еще одним кредитом в размере 40 миллионов рублей якобы для финансирования текущей деятельности. В результате ему удалось получить от банка более 81 миллиона рублей. Из этой суммы свыше 41 миллиона он направил на погашение предыдущего займа, а оставшиеся 40 миллионов присвоил.

Злоумышленник признал свою вину.