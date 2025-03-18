Безработного жителя Ижевска задержали за ограбление ломбарда

Сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего жителя Ижевска по подозрению в ограблении ломбарда. Об этом сайту izhlife.ru сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Удмуртской Республике.

По информации правоохранительных органов, безработный мужчина зашел в ломбард в Устиновском районе, попросил показать ему два телефона и сбежал с ними. Установить личность подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленник также причастен к краже телефона из кассы продуктового магазина.

Общий ущерб от преступлений составил 88 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.