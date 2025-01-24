Бездомную женщину осудили за убийство знакомого из-за кражи спирта в Ижевске

Суд Ижевска огласил приговор 56-летней женщине без определенного места жительства по делу об убийстве знакомого на теплотрассе. Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Следователи установили, что между фигуранткой и ее приятелем вспыхнул конфликт из-за украденного спирта. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине не менее пяти ударов ножом в область груди.

От тяжелых травм потерпевший скончался на месте. По решению суда ближайшие 10 лет бездомная проведет в исправительной колонии общего режима.