Бездомную женщину осудили за убийство знакомого из-за кражи спирта в Ижевске

Суд Ижевска огласил приговор 56-летней женщине без определенного места жительства по делу об убийстве знакомого на теплотрассе. Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Следователи установили, что между фигуранткой и ее приятелем вспыхнул конфликт из-за украденного спирта. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине не менее пяти ударов ножом в область груди.
От тяжелых травм потерпевший скончался на месте. По решению суда ближайшие 10 лет бездомная проведет в исправительной колонии общего режима.
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