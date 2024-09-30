Бастрыкину доложат о ходе дела о массовом отключении газа в домах в Подмосковье

В Воскресенском городском округе Подмосковья управляющая компания массово отключала дома от подачи газа из-за отсутствия технических частей трубопроводов и неисправности вентканалов. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Следкома.

Дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О ходе расследования доложат председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее в Мытищах у поселка Виноградово пострадала река из-за сброса неизвестных веществ. Местные жители обвинили в произошедшем мигрантов, которые могли сбрасывать в воду неочищенные канализационные отходы. Администрация обратилась в правоохранительные органы. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования.