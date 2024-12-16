Банду из Перми осудят за обналичивание маткапитала на сумму более 7 млн рублей

Суд Перми рассмотрит уголовное дело о мошенничестве против 13 участников организованной преступной группы, которая занималась обналичиванием сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщает сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
По версии следствия, злоумышленники действовали в период с 2018 по 2022 год. Получать фиктивные сертификаты им помогали женщины, ведущие асоциальный образ жизни. За это им платили несколько тысяч рублей.
Всего фигурантам удалось украсть из бюджета свыше семи миллионов рублей. Перед судом предстанут 12 жителей Прикамья и уроженка Удмуртии. Им от 38 до 47 лет.
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