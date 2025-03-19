Автомошенников, по вине которых пострадали не менее 50 человек, задержали в Саратове

В Саратове пресечена деятельность межрегиональной группы автомошенников. Они подозреваются в серии афер при продаже автомобилей в Саратове, Москве, Воронеже, Рязани и Краснодаре. Об этом сообщили в региональном управлении МВД корреспонденту телеканала «Саратов 24» .

Организатором преступной схемы стал житель Рязани, который открыл салоны в пяти городах. Его сотрудники оказывали услуги по оценке машин, поиску покупателей, подготовке к продаже и оформлению документов. Клиентов подбирал колл-центр в Рязани.

Владельцы транспортных средств должны были получить деньги от продажи своих автомобилей в срок, но выплаты откладывались под разными предлогами. Незначительные суммы поступали на счета только после обращения клиентов в суд. Похищенные средства распределялись между участниками группы.

Пострадали не менее 50 человек, ущерб составил свыше 43 миллионов рублей. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали 11 подозреваемых. Им предъявлено обвинение по статье 159 УК (мошенничество).