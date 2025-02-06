Американских журналистов заочно арестовали за репортажи в Курской области

Двум американским журналистам Кэтрин Дисс и Флетчеру Янгу избрали меру пресечения за незаконное пересечение границы Российской Федерации в Курской области. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

«Следуя с территории Украины, с иными неустановленными лицами, они въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины в Суджанский район Курской области», — сообщила пресс-служба.

Журналистам заочно предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы России. Дисс и Янг объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Суд постановил арестовать фигурантов с момента задержания их на территории РФ или с момента экстрадиции.

Уголовные дела завели в сентябре 2024 года. С 17 августа фигурантами уголовных дел о незаконном пересечении государственной границы стали 14 иностранных журналистов, делающих репортажи на оккупированной ВСУ территории Курской области.