Адвоката из Тувы будут судить за кражу у подзащитного более 700 тысяч рублей

В Туве пройдет суд над адвокатом, которая еще в 2020 году похитила у своего подзащитного более 700 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина составила от имени родственников доверителя подложную доверенность на получение денег, которые никак не связаны с расследованием преступления.

Теперь обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Адвокат проходит по делу о мошенничестве.