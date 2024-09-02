Адвоката из Тувы будут судить за кражу у подзащитного более 700 тысяч рублей

В Туве пройдет суд над адвокатом, которая еще в 2020 году похитила у своего подзащитного более 700 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты»со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина составила от имени родственников доверителя подложную доверенность на получение денег, которые никак не связаны с расследованием преступления.

Теперь обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Адвокат проходит по делу о мошенничестве.

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