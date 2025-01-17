Адвокат рассказал о любопытной коллизии в деле генерала Попова

Суд столкнулся с любопытной коллизией во время рассмотрения дела бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Буйновский.

«Представляющий Запорожскую область юрист заявил, что по этому делу регион не считает себя потерпевшей стороной. Попов своими действиями ущерба не нанес. Представитель региона пояснил, что металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были не прописанными в бюджете расходами, а гуманитарной помощью», — сказал Буйковский.

Юрист от Запорожской области добавил, что военные в результате действий Попова отразили контрнаступление украинских сил.

Буйковский напомнил, что Минобороны также не имеет к Попову имущественных претензий, поскольку не финансировало поставки металлоконструкций. В делах о мошенничестве наличие пострадавшей стороны является обязательным условием.

Попова задержали в мае 2024 года по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он причастен к хищению металлических конструкций на сумму более 114 миллионов рублей.