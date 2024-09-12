«Звезда» опубликовала видео боя моряков-каспийцев с дронами в рамках учений «Океан-2024»
Военнослужащие Каспийского флота ВМФ РФ отработали противовоздушные бои в рамках учений «Океан-2024». Видео с места событий опубликовал сайт телеканала «Звезда».
Так, при отражении атаки вражеских беспилотников экипаж корабля «Дагестан» использовал артиллерийскую установку АК-176. Она попадает по целям без промаха на расстоянии до 15 километров.
Для аналогичных целей также применили комплексы «Палаш». Орудие оснащено двумя вращающимися пушками, которые способны произвести 10 тысяч выстрелов в минуту.
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