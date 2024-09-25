«Звезда»: на Камчатке торжественно встретили подлодки «Император Александр III» и «Красноярск»

Уникальные атомные подводные лодки «Красноярск» и «Император Александр III» прибыли в родную гавань на Камчатке. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Участниками торжественной встречи стали заместитель министра обороны России Павел Фрадков и главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
До пункта базирования подлодки добирались порядка 60 дней. За это время они миновали два океана и девять арктических морей. «Красноярск» и «Император Александр III» являются важной составляющей ядерного щита РФ.
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