Бойцы 36-й гвардейской бригады группировки «Восток» успешно освободили поселок Искра в Донецкой Народной Республике благодаря необычному фактору — сильной жаре. Об этом рассказал штурмовик с позывным Ветер в интервью сайту телеканала «Звезда».
Из-за высокой температуры асфальт нагрелся настолько сильно, что тепловизоры украинских военных перестали видеть передвижение российских солдат. Бойцы смогли незаметно проникнуть в населенный пункт и провести успешную зачистку.
Руководство подразделения заявило, что операция прошла четко и эффективно благодаря грамотному использованию природных условий. Среди захваченных трофеев оказались иностранные граждане, служившие в ВСУ. Оперативность действий российских сил позволила укрепить оборону региона и повысить моральный дух населения.
