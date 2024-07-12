ВВО: на Камчатке завершились испытания ледокола «Евпатий Коловрат»

Специалисты завершили заводские и государственные испытания нового ледокола «Евпатий Коловрат» в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

В ходе работ представители предприятия-изготовителя провели проверку мореходных качеств судна, маневренности, функций навигационного оборудования и других систем.

Ледокол был построен для Тихоокеанского флота. В ближайшее время состоится церемония приема «Евпатия Коловрата» в состав ВМФ РФ.

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