ВВО: на Камчатке завершились испытания ледокола «Евпатий Коловрат»

Специалисты завершили заводские и государственные испытания нового ледокола «Евпатий Коловрат» в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
В ходе работ представители предприятия-изготовителя провели проверку мореходных качеств судна, маневренности, функций навигационного оборудования и других систем.
Ледокол был построен для Тихоокеанского флота. В ближайшее время состоится церемония приема «Евпатия Коловрата» в состав ВМФ РФ.