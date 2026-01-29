Военный эксперт Кнутов назвал Т-90 лучшим танком по критерию «цена/качество»
Военный эксперт Юрий Кнутов назвал ключевое преимущество российского танка Т-90. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам специалиста, речь идет о свойстве, которое особенно ценно в условиях крупных боевых действий.
«Машина по соотношению „цена/качество“ — лучшая в мире», — объяснил Кнутов.
Он отдельно выделил ряд важных изменений, внесенных разработчиками в модификацию «Прорыв»: обновленную башню, усовершенствованную систему управления огнем, модернизированный двигатель и коробку передач.