Российский военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с сайтом «Взгляд» прокомментировал успешный перехват комплексом «Панцирь» украинской ракеты «Фламинго». По его оценке, конструкция ракеты устарела и напоминает немецкие образцы времен Второй мировой войны («Фау-1»), которые успешно поражались силами ПВО.

Специалист отметил простую систему навигации ракеты, использующую GPS, что упрощает ее обнаружение и нейтрализацию. Боезаряд ракеты достигает около одной тонны, что делает ее потенциально опасной, однако факт перехвата демонстрирует эффективность российской системы противовоздушной обороны.

Обсудив методы противодействия подобным угрозам, Кнутов подчеркнул готовность России к отражению возможных дальнейших атак украинских вооружений. Таким образом, первый удачный перехват служит позитивным сигналом готовности российских комплексов к защите от подобных типов угроз, заключил эксперт.