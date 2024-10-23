Военный эксперт Баранец: подлодки РФ имеют неоспоримые преимущества перед западными аналогами

Полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, чем российские подводные лодки проектов 885 «Ясень» и 945А «Кондор» отличаются от западных аналогов. Слова военного эксперта опубликовал Life .

Он заявил, что корабли, произведенные в РФ, имеют неоспоримые преимущества.

«Берем так, глубина погружения больше полукилометра, больше 500 метров. Может быть, даже до 600 метров может погружаться», — подчеркнул специалист.

Он также обратил внимание на новейшие системы гидроакустики, которыми оснащены российские подлодки. Речь идет о возможности просматривать и прослушивать противника под водой, пояснил полковник. Кроме того, «Кондор» и «Ясень» способны развивать скорость до 60 км/ч, западные суда — до 50 км/ч.