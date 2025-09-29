Уроженец Глазго, 24-летний Джей Фрейзер, служит в расчете пушки Д-20 на Константиновском направлении в ДНР. Шотландец ирландского происхождения состоит в «Дикой дивизии Донбасса». Об этом рассказала военный корреспондент Семен Пегов сайту Life.ru .

По словам журналиста, Фрейзер ранее обучался теософии в Кембридже. После нескольких месяцев в Сербии он принял православие. Теперь на правом бицепсе иностранца тату «Свобода или СМРТ», а рядом православный крест.

Сослуживцы шотландца — бойцы из Донбасса, Армении, Абхазии, а также иностранные добровольцы. Фрейзер отметил, что принял решение участвовать в боевых действиях после того, как провел параллели между ирландской борьбой за самоопределение и «Русской весной».